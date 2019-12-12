Экс-президента Судана отправили в тюрьму

На специальном заседании суда в суданской столице Хартуме огласили приговор бывшему президенту Омару аль-Баширу, который был отстранен от власти 11 апреля в ходе военного переворота.

Как сообщает телеканал Al Hadath, экс-президента приговорили к десяти годам тюрьмы по обвинениям в коррупции, «хранении иностранной валюты и незаконном получении подарков».

Реальный срок заключения при этом был сокращен до двух лет в связи с «преклонным возрастом» 75-летнего аль-Башира.

Отмечается, что при обыске в доме бывшего президента изъяли 6 млн евро, $351 тыс., а также пять миллиардов суданских фунтов (около $105 млн).

Аль-Башир бессменно правил Суданом в течение 30 лет, однако на фоне массовых протестов армия взяла власть в свои руки и создала временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.