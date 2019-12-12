Сейфулла Мустафаев: «Новая частота 102.1 фактически заблокирует деятельность радиостанции имени Чингиза Мустафаева»

Сложившуюся ситуацию для haqqin.az комментирует один из основателей радиостанции имени Чингиза Мустафаева, брат национального героя, известный журналист Сейфулла Мустафаев. Отметим, что Сейфулла Мустафаев является одним из соискателей права радиовещания на частоте 102 FM имени Чингиза Мустафаева.

Несколько часов назад заведующий отделом технического контроля Национального Совета телевидения и радио (НСТР) Иса Мамедов выступил с сенсационным заявлением. Представитель НСТР заявил, что радиочастота 102,0 МГц, принадлежавшая легендарной радиостанции ANS ÇM-102 FM имени национального героя Чингиза Мустафаева, выставленная на продажу, может быть изменена на 102,1 МГц. Однако, по мнению технических специалистов, деятельность двух радиостанций на соседних рабочих частотах не представляется возможным. Одна радиостанция заглушит другую.

Узнав о решении Национального Совета по Телерадиовещанию изменить свое же решение, я почему-то вспомнил знаменитую притчу о Молле Насреддине “Извинение хуже поступка”.

Что же касается сути проблемы, во-первых, это нарушение законодательства. Условия уже объявленного тендера, по чьему-то решению, не могут быть изменены “по ходу пьесы”, т.е. в ходе процесса тендера. НСТР должен был отменить тендер на частоту 102, а потом объявить новый тендер на новую частоту, со всеми вытекающими из этого процедурными и организационными вопросами, согласно действующему законодательству.

Во-вторых, как отмечают технические специалисты, частота 102.1 фактически блокирует 102-ю частоту, и делает невозможной восстановление в будущем деятельности радиостанции имени Чингиза Мустафаева.

Мне кажется, что решение НСТР, в первую очередь, преследует именно эту цель. И это странно. Им там больше нечем заняться, кроме как делать невозможным восстановление работы радиостанции имени национального героя? Ведь известно, что в Азербайджане имеется большое количество свободных частот. Если НСТР хочет дать возможность для открытия новых радиостанций, то флаг им в руки, свободных радиочастот полно, всем хватит места. Зачем же нужно было устраивать эту возню вокруг частоты 102 FM?

Кстати, пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить лучших представителей нашей интеллигенции и простых граждан, которые встали на защиту радиостанции АNS ÇM, представляющей историческую значимость для всего азербайджанского народа. Отдельную благодарность хочу выразить и тем, кто прислушался к голосу людей и посоветовал чиновникам НСТР прекратить эту возню, так как, мне кажется, что эти чиновники вряд ли по собственной воле изменили бы свое решение.