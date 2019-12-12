Министерство образования провело акцию по посадке деревьев ФОТО
14 декабря Министерство образования провело акцию по посадке деревьев в поселке Перекишкюль Абшеронского района.
Целью акции, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, является защита окружающей среды, укрепление экологического образования и содействие природе.
В рамках акции тысячи миндальных деревьев были посажены со стороны руководства и сотрудников Министерства образования.
Студенты и волонтеры «Бир» также приняли участие в кампании по посадке деревьев.