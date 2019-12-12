Блогеру Мехману Гусейнову, который зарегистрирован кандидатом на муниципальных выборах, попытались помешать разместить свой агитационный плакат.

Примечательно, что блогер пытался разместить свой плакат на специально отведенном для агитационных целей стенде. К блогеру подошли двое мужчин, один из которых представился директором расположенной рядом школы №275.

Директор школы потребовал от Мехмана Гусейнова убраться с территории и пригрозил вызвать полицию. В ответ блогер обвинил директора школы в нарушении своих прав как зарегистрированного кандидата и назвал его «мошенником и коррупционером».

Затем Мехман Гусейнов встретился с учениками школы и призвал их хорошо учиться, уважать законы и не становиться такими, как их директор.