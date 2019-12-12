Блогер Мехман Гусейнов устроил скандал в школе видео
Блогеру Мехману Гусейнову, который зарегистрирован кандидатом на муниципальных выборах, попытались помешать разместить свой агитационный плакат.
Примечательно, что блогер пытался разместить свой плакат на специально отведенном для агитационных целей стенде. К блогеру подошли двое мужчин, один из которых представился директором расположенной рядом школы №275.
Директор школы потребовал от Мехмана Гусейнова убраться с территории и пригрозил вызвать полицию. В ответ блогер обвинил директора школы в нарушении своих прав как зарегистрированного кандидата и назвал его «мошенником и коррупционером».
Затем Мехман Гусейнов встретился с учениками школы и призвал их хорошо учиться, уважать законы и не становиться такими, как их директор.