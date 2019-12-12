Эльмир Алиев, отдел спорта 17:01

Накануне АФФА выступила с громким заявлением о пожизненном отстранении от футбольной деятельности за организацию и участие в договорных матчах сразу 28 человек, представляющих клубы Первого дивизиона и Региональной лиги. 25 из них – футболисты.

Из 28 человек 17 (!) представляют клуб «Агсу». Это – исполнительный директор, тренер, сотрудник клуба и 14 футболистов. То есть фактически к февралю, когда возобновится чемпионат Азербайджана в Первом дивизионе, «Агсу» необходимо собрать новую команду. Или, может, команда просто снимется с чемпионата? В клубе «Туран-Товуз», занимающем 3-е место в текущем первенстве, дисквалифицированы семеро футболистов. Было важно очистить товузский футбол от нечистоплотных на руку лиц еще и потому, что «Туран» претендует на выход в Премьер-лигу. Да и в целом развитию футбола в Товузе уделяется большое внимание. Достаточно сказать, что там сейчас строится Футбольная академия.

Вчерашние решения Дисциплинарного комитета АФФА вновь показали, что Ассоциация не намерена делать поблажек тем, кто играет в грязную игру. «Договорняки» есть во всем мире. Важно то, как с ними борются. Как говорил Глеб Жеглов в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Уровень преступности в стране определяется не количеством воров, а умением властей их обезвредить». И АФФА с этой миссией справляется, ведя активную борьбу с организаторами и участниками манипуляций. До сих пор на слуху громкие решения об отлучении от футбола игроков клуба «Кешля» Низами Гаджиева и Миргусейна Сеидова, а также одного из тренеров «Нефтчи» Агакиши Мехтизаде. Помним мы и дисквалификацию клубов «Шахдаг» и «Реван», выступавших в Первом дивизионе. Это лишь некоторые эпизоды борьбы АФФА со злом под названием «договорные матчи». Кто-то скажет: «Почему же АФФА не может искоренить это явление?». Во-первых, сделать это, если и возможно, то очень сложно. Для начала нужно ужесточить наказания для лиц, занимающихся манипуляцией спортивными результатами. Представьте, что согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, лицо, впервые попавшееся на «договорняке», может избежать тюрьмы, заплатив штраф в размере 3-5 тысяч манатов. Это смешное наказание, учитывая то, что за одну нечестную ставку в иностранной букмекерской конторе можно заработать десятки или даже сотни тысяч долларов. Как говаривал все тот же герой Владимира Высоцкого: «Вор должен сидеть в тюрьме!».