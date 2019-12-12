Еще один удар АФФА по мошенникам Футбольный вор должен сидеть в тюрьме!
Накануне АФФА выступила с громким заявлением о пожизненном отстранении от футбольной деятельности за организацию и участие в договорных матчах сразу 28 человек, представляющих клубы Первого дивизиона и Региональной лиги. 25 из них – футболисты.
Из 28 человек 17 (!) представляют клуб «Агсу». Это – исполнительный директор, тренер, сотрудник клуба и 14 футболистов. То есть фактически к февралю, когда возобновится чемпионат Азербайджана в Первом дивизионе, «Агсу» необходимо собрать новую команду. Или, может, команда просто снимется с чемпионата?
В клубе «Туран-Товуз», занимающем 3-е место в текущем первенстве, дисквалифицированы семеро футболистов. Было важно очистить товузский футбол от нечистоплотных на руку лиц еще и потому, что «Туран» претендует на выход в Премьер-лигу. Да и в целом развитию футбола в Товузе уделяется большое внимание. Достаточно сказать, что там сейчас строится Футбольная академия.
Вчерашние решения Дисциплинарного комитета АФФА вновь показали, что Ассоциация не намерена делать поблажек тем, кто играет в грязную игру. «Договорняки» есть во всем мире. Важно то, как с ними борются. Как говорил Глеб Жеглов в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Уровень преступности в стране определяется не количеством воров, а умением властей их обезвредить». И АФФА с этой миссией справляется, ведя активную борьбу с организаторами и участниками манипуляций.
До сих пор на слуху громкие решения об отлучении от футбола игроков клуба «Кешля» Низами Гаджиева и Миргусейна Сеидова, а также одного из тренеров «Нефтчи» Агакиши Мехтизаде. Помним мы и дисквалификацию клубов «Шахдаг» и «Реван», выступавших в Первом дивизионе. Это лишь некоторые эпизоды борьбы АФФА со злом под названием «договорные матчи».
Кто-то скажет: «Почему же АФФА не может искоренить это явление?». Во-первых, сделать это, если и возможно, то очень сложно. Для начала нужно ужесточить наказания для лиц, занимающихся манипуляцией спортивными результатами. Представьте, что согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, лицо, впервые попавшееся на «договорняке», может избежать тюрьмы, заплатив штраф в размере 3-5 тысяч манатов. Это смешное наказание, учитывая то, что за одну нечестную ставку в иностранной букмекерской конторе можно заработать десятки или даже сотни тысяч долларов. Как говаривал все тот же герой Владимира Высоцкого: «Вор должен сидеть в тюрьме!».
Во-вторых, обратите внимание, что подобная проблема у нас, в основном, в Первом дивизионе – в Премьер-лиге ее практически нет. Почему? Потому что к играм в элитной лиге приковано большое внимание СМИ, в прямом эфире транслируется почти каждая игра, на каждом матче присутствуют представители спортивных медиа. К играм в Первом дивизионе, особенно к тем, которые проводятся в регионах, такого интереса по объективным причинам нет и близко.
Потому что в последние годы турнир в Первом дивизионе превратился в формальное соревнование, победитель которого не может пробиться в Премьер-лигу, так как не соответствует требованиям лицензирования. Пользуясь отсутствием интереса к чемпионату и турнирной борьбы, а также крайне низкими зарплатами, мошенникам удается «заинтересовать» некоторых футболистов большой прибылью в обмен на нечестную игру. Увы, не всем удается устоять перед соблазном заработать легкие деньги, и они ступают на неправильную дорожку.
Понятно, что если у клубов Первого дивизиона будут хорошие спонсоры, если будет нормальная зарплата у футболистов, то число желающих рискнуть своей карьерой значительно сократится. Но откуда взяться этим меценатам, если даже в Премьер-лиге некоторые клубы остро нуждаются в финансовой поддержке, и, если бы не АФФА, уже давно прекратили бы свое существование. Вот и получается замкнутый круг, разорвать который в сегодняшних условиях очень непросто. Но это не значит, что надо махнуть рукой на договорные матчи, смириться с ними и позволять футбольным бандитам полностью уничтожить и без того проблемный азербайджанский футбол.