Турецкие моряки оценили учения ВМС Азербайджана

Находящаяся с визитом в Баку делегация Вооруженных Сил Турции наблюдала за практическими учебными тренировками Военно-морских сил Азербайджана.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в ходе тренировок выполнялись мероприятия по подготовке корабля к бою и походу, отчаливанию от причала и организации выхода из пункта базирования, а также управлению кораблем в узких проходах при ограниченной видимости и во время плавания в неглубоких водах. Кроме того, отрабатывались действия корабельного состава при выходе из строя штурвала и гирокомпаса, а также по принятию мер по обеспечению живучести корабля во время пожара в какой-либо части судна.

Согласно плану дня были выполнены задачи по постановке корабля на якорь и снятию с него, спасению упавшего за борт человека, швартовке корабля к причалу и организации захода в пункт базирования, и отработаны другие вопросы.

Привлеченный к тренировкам личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.