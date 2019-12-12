Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:12

Азербайджано-российские отношения имеют крепкую экономическую и политическую основу, что является подтверждением стратегического партнерства между странами. Об этом говорят сегодня буквально все, это подчеркнул и министр экономического развития России Максим Орешкин на состоявшемся в Баку 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Действительно, достаточно отметить успешный визит в Москву президента Ильхама Алиева в сентябре текущего года, в рамках которого была проведена серьезная работа по пяти дорожным картам. Об этом говорят и результаты состоявшихся в ходе визита первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Россию, в частности, о достижении договоренности по разработке шестой дорожной карты в сфере развития цифровой экономики, переговоров. Свидетельство тому и официальная статистика - высокий темп товарооборота между двумя странами. По итогам первых десяти месяцев в этот сложный год для всего мира, когда рост глобальной экономики показал минимальные с 2009 показатели, товарооборот уже увеличился на четверть по отношению к товарообороту за весь прошлый год. Развитие сотрудничества показывает продуктивные результаты не только в сфере торговли, но и во многих других направлениях, в частности, в сфере транспорта и инфраструктуры. Но при всем этом возникает вопрос, а зачем приехал в Баку Орешкин, если всего полмесяца назад большой круг вопросов был обсужден главами экономических ведомств двух стран в Москве в рамках визита в Москву Мехрибан Алиевой? Визит азербайджанской делегации в Москву запомнился не только теплым приемом на самом высоком уровне. Состоялись очень продуктивные встречи и переговоры, в том числе и с самим Орешкиным, о которых писал haqqin.az. И вот он теперь в Баку. Что это, визит вежливости? Не только. Заседании межправкомиссии - плановое мероприятие, и сам Орешкин еще в Москве анонсировал свой визит в Баку. Кроме того, в последнее время все чаще говорят о стратегическом характере взаимных отношений на самых высоких уровнях и в Баку, и в Москве. Но о стратегическом характере отношений говорит официальная Москва и с другими странами, в том числе и с соседней Арменией. Но темпы развития двусторонних отношений Баку-Москва несравнимо выше. И, как подчеркнул в ходе визита в Баку Орешкин, Азербайджан является важнейшим экономическим и торговым партнером для России на Южном Кавказе. Обратим внимание – Азербайджан для России не просто стратегический, а важнейший партнер. На долю Азербайджана приходится 45% всех торговых операций России на Южном Кавказе. В свою очередь, Россия занимает первое место во внешнем товарообороте Азербайджана. Динамичное развитие этих отношений базируется на росте товарооборота за последние годы и увеличении инвестиционных возможностей между двумя странами, а также организации взаимных визитов на высочайшем уровне. И визиты эти носят не только дружеский, но и весьма плодотворный деловой характер.

Вот и на сей раз Орешкина ждал в Баку весьма теплый прием, в том числе и на самом высоком уровне. Визит российского министра был насыщен такими мероприятиями, каждое из которых в отдельности уже заслуживало его приезда в Баку. Так, с его участием на территории Пираллахинского промышленного парка введено в эксплуатацию азербайджано-российское совместное предприятие по производству лекарств R-Pharm. Производственная мощность завода - 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. На начальном этапе здесь будут производиться 89 наименований лекарственных препаратов, которые будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии. На территории аэропорта «Забрат» состоялась церемония закладки фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов. «Вертолетный сервисный центр» также строится в рамках реализации совместных проектов согласно решениям двусторонней межправкомиссии и станет единственным в регионе подобного рода объектом. Проект осуществляется совместно с российским АО «Вертолеты России». Здесь планируется ремонт 4-6 вертолетов различных модификаций с последующим наращиванием производственных мощностей до 8-10 винтокрылых машин в год. И это станет очередным успехом развития малой авиации в стране, подготовки новых кадров в авиационной сфере.