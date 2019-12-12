В Баку прошла международная конференция, посвященная памяти Гейдара Алиева фото
При организации Управления медицинской службы Госкомтаможни состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Современные подходы к лечению врождённых сердечно-сосудистых заболеваний», посвященная дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.
Члены организационного комитета, официальные гости и зарубежные эксперты до начала конференции посетили Аллею почетного захоронения, где почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, и возложили цветы к его могиле.
Затем состоялась церемония открытия конференции. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера.
Выступивший на церемонии открытия конференции начальник Управления медицинской службы Госкомтаможни Джейхун Мамедов отметил неоценимые заслуги Гейдара Алиева в развитии медицины в Азербайджане, добавив, что общенациональный лидер всегда держал в центре внимания вопросы, связанные со здоровьем населения. Именно в результате его дальновидной политики были построены и сданы в эксплуатацию десятки медучреждений и больниц, а также был обеспечен доступ к медицинским услугам жителей самых удалённых уголков страны.
Отметив, что сегодня политический курс общенационального лидера успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, Джейхун Мамедов подчеркнул, что, как и в других сферах, в системе здравоохранения достигнуты важные достижения. Было отмечено, что реализованные масштабные реформы создали условия для защиты здоровья населения и увеличению средней продолжительности жизни.
Отметив деятельность Фонда Гейдара Алиева, которым руководит первый вице-президент Мехрибан Алиева, начальник Управления медицинской службы Госкомтаможни Джейхун Мамедов подчеркнул, что благодаря особой заботе и поддержке Фонда проводятся уникальные операции для детей с пороками сердца.
Затем на церемонии было зачитано приветственное письмо председателя Госкомтаможни генерал-лейтенанта Сафара Мехтиева, адресованное участникам конференции. На церемонии также выступили начальник Научно-практического центра Управления медицинской службы Госкомтаможни Рашад Махмудов, директор Научно-исследовательского института педиатрии Насиб Гулиев и президент турецкого Фонда сердца и здоровья Озтекин Ото.
На конференции с участием влиятельных медицинских экспертов из Турции, Германии, Ирана и Италии были обсуждены вопросы диагностики врождённых сердечно-сосудистых заболеваний, современные методы их лечения и профилактика. Местные и иностранные врачи выступили с докладами на данную тему.
Отметим, что Управление медицинской службы Госкомтаможни регулярно организует международные научно-практические конференции с целью обмена опытом и внедрения в азербайджанском здравоохранении современных технологий и инновационных методов лечения.