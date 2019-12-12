Члены организационного комитета, официальные гости и зарубежные эксперты до начала конференции посетили Аллею почетного захоронения, где почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, и возложили цветы к его могиле.

Затем состоялась церемония открытия конференции. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера.

Выступивший на церемонии открытия конференции начальник Управления медицинской службы Госкомтаможни Джейхун Мамедов отметил неоценимые заслуги Гейдара Алиева в развитии медицины в Азербайджане, добавив, что общенациональный лидер всегда держал в центре внимания вопросы, связанные со здоровьем населения. Именно в результате его дальновидной политики были построены и сданы в эксплуатацию десятки медучреждений и больниц, а также был обеспечен доступ к медицинским услугам жителей самых удалённых уголков страны.

Отметив, что сегодня политический курс общенационального лидера успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, Джейхун Мамедов подчеркнул, что, как и в других сферах, в системе здравоохранения достигнуты важные достижения. Было отмечено, что реализованные масштабные реформы создали условия для защиты здоровья населения и увеличению средней продолжительности жизни.