В Гонконге на фоне протестов предотвратили теракт

Группа злоумышленников планировала устроить в Гонконге дистанционно-управляемый взрыв, сообщает газета China Daily.

Полиция административного района задержала троих подозреваемых, в квартирах которых были найдены элементы изготовления бомбы, а также радиоприемные устройства, противогазы и бронекостюмы.

Отмечается, что преступники проводили эксперименты по повышению мощности детонирующих устройств на дистанционном управлении.

Задержанным уже предъявлено обвинение в незаконном хранении самодельных взрывчаток, они отправлены под арест.

В конце недели несколько десятков тысяч человек снова вышли на улицы Гонконга — антиправительственная акция стала самой массовой за последние несколько месяцев. Напомним, массовые протесты в Гонконге начались ровно полгода назад — в июне — против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.