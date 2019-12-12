КНДР связала ядерные испытания с «угрозой» США

Глава Генштаба штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон выразил готовность КНДР ответить на любые политические и военные провокации «враждебных сил».

По его словам, пятничные испытания на полигоне Сохэ принесли важные результаты, которые будут использованы для решительного противодействия ядерным угрозам США.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Пхеньян намерен применить новые оборонные технологии для создания стратегического вооружения.

Ранее в декабре представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил об отказе страны обсуждать с США денуклеаризацию, так как Вашингтон использует этот вопрос в своих внутренних политических целях в преддверии президентских выборов.