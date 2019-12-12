Ученые: Без медицины человек не может прожить больше 38 лет

Максимальная естественная продолжительность жизни представителей рода людей, к которому относится, в частности, человек разумный, составляет 38 лет. К такому выводу пришли австралийские ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

«За последние 200 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни людей выросла более чем в два раза из-за современной медицины и изменений в образе жизни», — отмечают специалисты.

Ученые также оценили естественный предел жизни ряда млекопитающих. В частности, данный показатель для гренландского кита составляет 268 лет, что на 58 лет больше, чем считалось ранее.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у более 200 видов животных.