Турция заинтересовалась покупкой американских ПРО Patriot

Турция снова заинтересовалась покупкой американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и направила соответствующий запрос США. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

По его словам, Анкара верит, что Вашингтон по-прежнему остается ее союзником, несмотря на то, что ранее турецкая сторона предпочла приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

«Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли», — отметил Чавушоглу, подчеркнув, что в настоящее время Турция готова купить и систему Patriot и ожидает ответа от американской стороны.