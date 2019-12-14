Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 00:01

Не так давно мы писали о премьере латвийского фильма, посвященного латышским стрелкам, и самой их истории. Сегодня затронем тему, связанную с историей мировых войн. Территория Балтийских стран и Польши еще в годы Первой мировой войны была местом ожесточенных боев. Леса и болота здесь до сих пор буквально нашпигованы неразорвавшимися боеприпасами, на поверхности земли и в стволах деревьев можно найти россыпи осколков, патронные гильзы — ружейные, пулеметные, автоматные. Изредка среди находок - стволы винтовок, револьверы, штыки.

В Латвии и соседних странах действуют различные поисковые группы, занятые обнаружением следов и артефактов давно минувшего военного лихолетья. В Латвии давно и успешно ведет раскопки поисковая группа «Легенда», участники которой старательно обследуют места прежних боев, и часто находят останки воинов и Первой мировой, и Второй мировой войн. К памяти они относятся бережно — после идентификации (если таковая возможна), останки солдат или офицеров торжественно, с воинскими почестями предаются земле на кладбище. И при этом не важно, на чьей стороне воевал погибший. К сожалению, есть те, для кого поиск с металлодетекторами следов войны является прибыльным, но нелегальным бизнесом. Таких неофициально называют «черными копателями». Для них останки воинов не являются целью. Главное то, что можно обнаружить на истлевшей шинели или кителе, гимнастерке или фуражке, в заросшем травой окопе или блиндаже. Особо ценятся на «черном рынке» награды Первой мировой, не рядовой Георгиевский крест, а ордена разных степеней и притом в хорошей сохранности. Еще один аспект деятельности «черных копателей» - обнаружение и «коллекционирование»... взрывчатых веществ! Только что эстонские медиа сообщили, что летом в одной из квартир многоквартирного дома был обнаружен целый арсенал — около 200 килограммов взрывчатки в виде неразорвавшихся артиллерийских снарядов, мин, гранат. Спасателей вызвали соседи, увидев дым из форточки обладателя арсенала. Оказалось, что он включил плиту, предположительно поставив на нее взрывное устройство. Профессионалы знают, что так делают, чтобы извлечь содержимое, то есть взрывчатку. Правда, известно огромное количество случаев, когда такой способ приводил к летальному исходу. Этот случай — со счастливым концом. Ведь случись взрыв, 9-этажка, в которой самодеятельный «сапер», могла взлететь на воздух вместе с сотней ничего не подозревавших жильцов спального района.

Так случилось в Таллинне девять лет назад. Тогда в одной из квартир небольшого дома инициатор огненного шоу погиб сам вместе с годовалым ребенком. Тогда взорвалось 100-150 граммов взрывчатки. Жажда острых ощущений, страсть к собирательству опасных предметов — не редкость у представителей сильного пола именно в странах Балтии. Чаще всего это люди с жизненным опытом, в возрасте под или за 50 лет. Трудно объяснить, что ими движет. Скорее всего, это взрослые дети, не наигравшиеся в «войнушку» в подростковом возрасте. Думается, здесь, чтобы понять суть проблемы, кроме полиции есть, что делать психологам. В сентябре сотрудники эстонских спецслужб нагрянули в квартиру к Урмасу. Здесь было обнаружено немало взрывчатки разного типа. Чтобы безопасно все вывезти пришлось на целую ночь эвакуировать жильцов целого дома. После 20-часовых следственных действий и обысков квартиры и личного имущества этого любителя острых ощущений были найдены опасные предметы не только на полу, полках, но даже на диване и в автомобиле. Сегодня Урмас находится под стражей, уверяя, что он не собирал взрывчатку, а просто интересовался артефактами определенного периода времени и металлом.