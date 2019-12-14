Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 00:16

Эрик Принс, основатель крупнейшей в мире ЧВК (Частной военной компании), прежде известной как Blackwater, мультимиллионер и один из крупных доноров Дональда Трампа в ноябре этого года посетил столицу Венесуэлы, где провел секретную встречу с вице-президентом этой страны Делси Родригес.

Это сообщение, переданное одновременно агентствами Associated Press, Reuters и Bloomberg, на первый взгляд, производит впечатление fake news-ложной новости, коих сейчас немало в мировых СМИ. Ведь США не признали легитимность венесуэльского режима во главе с Николасом Мадуро, который официально в Вашингтоне назван "преступным", а на Делси Родригес, одну из ближайших помощниц и рьяных защитниц президента, были наложены американские санкции. Для проведения такой встречи Принсу по крайней мере нужно было иметь специальное разрешение Министерства финансов США, отвечающего за санкции против иностранных граждан. Что же привело руководителя американских наемников в Каракас? Ведь не далее как в апреле этого года Принс провел целую серию частных встреч в США и Западной Европе, на которых презентовал свой план отправки в Венесуэлу целой частной армии численностью до 5 тысяч человек, которая свергла бы Мадуро. Разумеется, главной целью Принса был сбор средств на эту авантюру. Но его дерзкий план встретил весьма холодную реакцию со стороны возможных инвесторов. И вот теперь - столь неожиданный разворот на 180 градусов. Как сообщают на условиях анонимности несколько американских представителей, Принс в разговоре с Родригес пообещал венесуэльскому правительству военную помощь его бойцов, чтобы... обеспечить защиту политиков и судей в интересах проведения "свободных выборов" (!) в стране. Да уж, венесуэльские правители давно уже заслужили репутацию поборников свободных, честных, прозрачных, без намека на фальсификацию выборов. Особую пикантность ситуации с секретным визитом Принса в Венесуэлу придают два обстоятельства. Во-первых, его родная сестра Бетси Девос является министром образования США.

А во-вторых, Принц считается лицом, близким к президенту Трампу. Во время избирательной кампании 2016 года и сразу после выборов он был обвинен в том, что в интересах Трампа пытался установить тайные каналы общения команды республиканского кандидата с иностранными государствами. В частности, как сообщает AP, в 2017 году Принц встречался на Сейшелах с одним из лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину. Как говорится в известном докладе независимого прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего "российский след" в избирательной кампании Трампа, эта встреча была согласована с тогдашним советником администрации по национальной безопасности Стивеном Бэнноном. Сообщается также, что одной из целью визита Принса в Каракас было договориться с Мадуро об освобождении шестерых бывших топ-менеджеров нефтяной компании Citgo, обвиненных в коррупции. Эта компания, действующая на территории США, является главным бриллиантом в короне и надеждой на спасение венесуэльского нефтяного гиганта Petroleos de Venezuela, переживающего глубочайший кризис. Шестеро топ-менеджеров, большинство из которых имеют двойное - американо-венесуэльское гражданство, на самом деле были переведены из тюрьмы под домашний арест две недели спустя после визита Принса. А это было явным сигналом о том, что Принсу удалось о чем-то договориться с Мадуро. "Их освободили в обмен на что? - спрашивает Мартин Родил, известный венесуэльский эксперт, живущий в США. - Мадуро, равно как и его менторы - кубинские лидеры, ничего не делает бесплатно. Значит, он с помощью Принса попросил о чем-то администрацию Трампа".

И, добавим к этому, вероятно, получил положительный ответ. То, что главарю американских наемников все равно, с кем работать - с демократическими лидерами или лишь с коррумпированными автократами ясно давно. Хорошо везде, где за его услуги платят большие деньги. Но в истории с визитом Принса в Каракас встает и другой, более глобальный вопрос. Как пишет агентство Bloomberg, эта неприглядная история свидетельствует о полном развороте не только самого Принса, но главное - в позиции Белого дома в отношении Венесуэлы. И беспомощные декларации Эллиота Абрамса, уполномоченного чиновника Госдепартамента США по Венесуэле, о том, что "никакой визит, никакая другая оферта (Венесуэле) не была сделана от имени правительства США", мало кого убеждают. В начале этого года администрация Трампа сделала ставку на председателя Национальной ассамблеи и оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, который был признан США, а потом еще более 50 странами в качеств легитимного лидера страны. Трампа убедили, что очень быстро Гуайдо удается сместить Мадуро, провести выборы и встать во главе страны. Какой недобросовестный эксперт дал президенту такие гарантии? С самого начала было ясно, что правительство Мадуро, поддерживаемое армией и держащееся на плаву благодаря масштабной наркоторговле, можно было выкорчевать лишь с помощью военной интервенции мультинациональных сил - США и крупнейших стран Латинской Америки. Хуан Гуайдо, лишившийся поддержки американцев, быстро растерял свой политический капитал. Оппозицию под разного рода предлогами власти стали обвинять в коррупции. На 5 января будущего года назначены выборы нового председателя Национальной ассамблеи и совсем не факт, что им вновь станет Гуайдо.