Facebook будет бороться с дезинформацией в Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявила, что компания Facebook запустит в 2020 году в Украине программу противодействия дезинформации. Об этом сообщают «Известия».

Она отметила, что, несмотря на то, что компания сотрудничает с 46 глобальными партнерами, занимающимися проверкой информации, украинских партнеров у Facebook нет.

Уточняется, что программа получила название Тhird-party fact-checker. Запуск программы, по словам Крук, запланирован на 2020 год.

Представитель Facebook также добавила, что в социальной сети информация, которая имеет признаки манипуляций, будет визуально выделяться в ленте.