Героя апрельской войны осудили за хулиганство
Сотрудники полиции в Бейлагане по обвинению в хулиганстве арестовали полковника азербайджанской армии Гадира Велишова, пишут местные СМИ со ссылкой на родственников полковника.
Согласно информации, Гадир Велишов вернулся в родной Бейлаганский район, где у него возник спор из-за участка в 13 га и фермы. В результате полковник был арестован по статье 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Родственники военного считают его арест заказным и требуют справедливого расследования дела.
Отметим, что полковник Гадир Садай оглу Велишов командовал операцией по освобождению Лелетепе. Он известен как военный, водрузивший на Лелетепе флаг Азербайджана. В ходе той операции полковник был тяжело ранен.
Стоит также отметить, что Гадир Велишов ветеран афганской войны. Он также участвовал в карабахской войне с первых дней ее начала. В 1994 году Гадир Велишов был тяжело ранен в направлении Физули, однако спустя год лечения вернулся в ряды азербайджанской армии.
На протяжении 15 лет Велишов был командиром воинской части. В ходе апрельской войны был ранен в направлении Талыша и лечился на протяжении 8 месяцев, после чего снова вернулся в армию.
В последнее время Гадир Велишов занимал должность замначальника в Военном лицее имени Нахчыванского. Уволился из рядов Вооруженных сил Азербайджана полгода назад.