Героя апрельской войны осудили за хулиганство

Согласно информации, Гадир Велишов вернулся в родной Бейлаганский район, где у него возник спор из-за участка в 13 га и фермы. В результате полковник был арестован по статье 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Родственники военного считают его арест заказным и требуют справедливого расследования дела.

Сотрудники полиции в Бейлагане по обвинению в хулиганстве арестовали полковника азербайджанской армии Гадира Велишова, пишут местные СМИ со ссылкой на родственников полковника.

Отметим, что полковник Гадир Садай оглу Велишов командовал операцией по освобождению Лелетепе. Он известен как военный, водрузивший на Лелетепе флаг Азербайджана. В ходе той операции полковник был тяжело ранен.

Стоит также отметить, что Гадир Велишов ветеран афганской войны. Он также участвовал в карабахской войне с первых дней ее начала. В 1994 году Гадир Велишов был тяжело ранен в направлении Физули, однако спустя год лечения вернулся в ряды азербайджанской армии.

На протяжении 15 лет Велишов был командиром воинской части. В ходе апрельской войны был ранен в направлении Талыша и лечился на протяжении 8 месяцев, после чего снова вернулся в армию.

В последнее время Гадир Велишов занимал должность замначальника в Военном лицее имени Нахчыванского. Уволился из рядов Вооруженных сил Азербайджана полгода назад.