США о таинственных учениях в Корее

Госдепартамент США ведет тесную координацию с Южной Кореей и Японией в связи с информацией о неких испытаниях на северокорейском космодроме Сохэ, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Академия оборонных наук КНДР ранее заявила, что в пятницу вечером проведено ещё одно "важное" испытание на космодроме Сохэ, которое поднимет "потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР" еще на один уровень. О первом подобном испытании академия сообщала 7 декабря.

"Мы видели сообщения об испытании и тесно координируемся с нашими корейскими и японскими союзниками", - сказал представитель Госдепа.

В Госдепартаменте не стали отвечать на вопросы, известно ли им, что это было за испытание, а также о том, может ли это повлиять на переговоры о денуклеаризации.