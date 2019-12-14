США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране

США с 15 декабря отменяют исключение из санкций в отношении объекта "Фордо" в Иране, по которому были достигнуты одни из ключевых договоренностей в рамках ядерной сделки.

Расположенный под землей у горы, завод по обогащению урана на протяжении долгого времени вызывал обеспокоенность у Запада, в том числе и в связи с такой скрытой геолокацией. Снять тревогу удалось посредством договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в рамках которого иранцы пошли на уступки и согласились перепрофилировать центр.

Российская компания "Росатом" стала главным игроком в реализации этой части договоренностей, согласившись на проект модификации двух каскадов газовых центрифуг для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Теперь компания из РФ рискует оказаться под санкциями.

Причиной возврата американских рестрикций против "Фордо" стало возобновление Ираном обогащения урана - шаг, на который Тегеран пошел из-за уже существующего жесткого санкционного режима США..