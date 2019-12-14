В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, согласно которой весь Курильский архипелаг — это "японская территория". Об этом в интервью газете "Ёмиури" заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, передает РИА Новости.

Политик называет "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, заключенный после Второй Мировой войны, поскольку в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

Кадзуо Сии считает, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от Курильского архипелага", — отметил политик.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.