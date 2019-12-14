В Кюрдамирском районе в селе Арабгубалы в результате спора между односельчанами 31-летний Шахадат Гусейнов получил несколько ножевых ранений, сообщает Report.

Раненый с помощью находившихся на месте события людей был доставлен в Центральную больницу района.

По словам матери пострадавшего, спор произошел между ним и его односельчанами - сыновьями председателя муниципалитета села братьями Элим и Ширван Адыгезель оглу и Сахибом Гусейновым.

Так как состояние больного было тяжелым, для продолжения лечения он был отправлен в одну из бакинских больниц.

По факту ведется расследование.