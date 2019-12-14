Китай отложил повышение пошлин на американские товары

Власти Китая отложили введение дополнительных пошлин на импорт американских товаров, в том числе автомобили и автозапчасти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

15 декабря Китай планировал ввести пошлины в размере пять и десять процентов на ряд товаров из США. Отмечается, что комитет планирует продолжить работу по освобождению от пошлин других категорий американских товаров.

Ранее в декабре сообщалось, что Китай намерен вывести из-под действия импортных пошлин некоторые сельскохозяйственные товары из США, в том числе соевые бобы и свинину. Для того чтобы снять с них ограничения, местные компании должны будут подать соответствующие заявки.

Это послабление стало очередным в рамках политики Пекина по смягчению пошлин в преддверии заключения первой фазы сделки с США, о подготовке к которой было впервые объявлено в октябре на переговорах между странами.