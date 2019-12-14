Депортируемые из Германии мигранты: плюются и кусают полицейских

По данным федерального правительства, с января по октябрь 2019 года число полицейских, участвовавших в депортации мигрантов, составило 11 тысяч 480 человек. В прошлом году их число 11 тысяч не достигало. Для сравнения отмечается, что в 2005 году число полицейских, сопровождавших депортацию мигрантов составляло 5 тысяч 800 человек.

В Германии резко увеличено число полицейских, привлекаемых к депортации мигрантов. Об этом говорится в ответе властей страны на запрос фракции левых в Бундестаге, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung.

МВД Германии объясняет это тем, что количество полицейских увеличено в связи с тем, чтобы гарантировать безопасность на борту пассажирских самолетов при депортации мигрантов. При каждой депортации полицейские эксперты исследуют возможные риски безопасности, в результате чего выделяется необходимое количество полицейских.

Заместитель председателя профсоюза сотрудников полиции Германии Йорг Радек говорит, что депортация – достаточно сложный процесс для правоохранительных органов. Потому что большинство мигрантов ведут себя очень эмоционально при депортации.

«Они сопротивляются всеми возможными способами – кусают, щипают полицейских, плюют в них, бьют. Многие полицейские получили травмы при депортации мигрантов», - говорит Йорг Радек.

Согласно статистике 2018 года, почти половина депортированных из Германии мигрантов, пришлась на балканские страны. Свыше 1500 мигрантов было депортировано в Албанию, все они выходцы из Африки и арабских стран. Согласно отчету МВД Германии, число депортированных в Азербайджан также увеличилось, также выросло число тех граждан Азербайджана, которым отказано в предоставлении убежища.

Напомним, что недавно сообщалось о депортации из Германии сотен граждан Азербайджана, которых спецрейсами отправили в Баку.