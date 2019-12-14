В Кремле рассказали, кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский смогли поговорить с глазу на глаз лишь 10-15 минут, потом их прервали, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, что во время общения Путина и Зеленского тет-а-тет к ним зашел французский лидер Эммануэль Макрон, который их прервал и настоял, чтобы далее общение продолжалось в «нормандском формате».

Также пресс-секретарь рассказал, что пока главы Украины и России далеки от согласия по целому ряду вопросов, но они хотя бы начали диалог.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям.