В Баку ограбили магазин Вахида Мустафаева

В ночь на 11 декабря на номер МВД «102» поступил звонок о том, что ограблен один из магазинов в Ясамальском районе.

Согласно уточненным данным, преступники ограбили магазин VMF-2 на улице Измира и похитили часы марки Rado общей стоимостью 36 тысяч манатов, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Магазин, который был ограблен в Ясамальском районе Баку, принадлежит президенту группы компаний ANS Вахиду Мустафаеву.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, на основании поступившей информации сотрудники 27-го отделения Управления полиции района немедленно осуществили оперативные мероприятия, в результате которых стало известно, что из магазина были похищены трое часов марки Rado.

В результате розыскных мер, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска полиции Баку и 27-го отделения, были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Баку А.Абдуллаев и Т. Гурбанов.

Расследование по делу продолжается.