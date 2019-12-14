В Баку ограбили магазин Вахида Мустафаева
Магазин, который был ограблен в Ясамальском районе Баку, принадлежит президенту группы компаний ANS Вахиду Мустафаеву.
Согласно уточненным данным, преступники ограбили магазин VMF-2 на улице Измира и похитили часы марки Rado общей стоимостью 36 тысяч манатов, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.
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В ночь на 11 декабря на номер МВД «102» поступил звонок о том, что ограблен один из магазинов в Ясамальском районе.
Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, на основании поступившей информации сотрудники 27-го отделения Управления полиции района немедленно осуществили оперативные мероприятия, в результате которых стало известно, что из магазина были похищены трое часов марки Rado.
В результате розыскных мер, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска полиции Баку и 27-го отделения, были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Баку А.Абдуллаев и Т. Гурбанов.
Расследование по делу продолжается.