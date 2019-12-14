Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки на 25 базовых пункта - с 7,75% до 7,5%. Нижний порог процентного коридора снижен с 6% до 5,75%, верхний – с 9,5% до 9,25%. Это восьмое снижение учетной ставки в текущем году. Всего же за десять месяцев Центробанк снизил свою ставку на 2,25% - с 9,75% до 7,5%. Еще четыре раза с 15% до 9,75% учетная ставка снижалась в прошлом году. Таким образом, за неполные два года ставка рефинансирования стала меньше ровно вдвое. С чем это связано?

Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, что накануне глубокого экономичесчкого кризиса, охватившего Азербайджана в 2014-2017 годах, учетная ставка спускалась даже ниже 5%. Но кризис пошатнул устойчивую монетарную политику Центробанка, вынужденного за короткий период поднять ее до 15%. А после 2017 года ситуация стала улучшаться, в том числе и на валютном рынке, ажиотаж на котором грозил уничтожением экономики страны в целом. И с прошлого года главный банк страны стал целенаправленно снижать ее, основываясь на статданных, однозначно указывающих на рост экономики.

Главным фактором, давящим на учетную ставку, является инфляция. Но с последнего заседания правления Центробанка по денежной политике инфляция не выходила за пределы прогнозируемой траектории и оставалась ниже среднего значения целевого диапазона. Профицитный баланс текущих операций, устойчивый курс, адекватные монетарные условия и низкие инфляционные ожидания оказали стабилизирующее влияние на цены. А риски на среднесрочный период связаны в основном с внешними факторами – снижением темпов роста мировой экономики, что влияет на нефтяные цены, и продолжением роста цен на мировом продовольственным рынке.

Есть, конечно, и внутренние факторы риска. И, как ни странно, они связаны с улучшением социального положения населения страны. Рост бюджетных расходов, связанный с повышением зарплаты, пенсий и прочих пособий, привел к увеличению денежной массы. А наличие больших денег у населения, как и расширение потребительских кредитов, вызывают повышенное инфляционное ожидание.

Но Центробанк с этой задачей справляется, и обещает принимать в дальнейшем решения по учетной ставке в соответствии с уровнем реальной и прогнозируемой инфляции, изменения макроэкономической ситуации и вероятности реализации прогнозируемых рисков. То есть в зависимости от степени уклонения фактической инфляции от заявленной цели, изменяющихся макроэкономических условий и вероятности реализации рисков. А факт остается ниже прогнозов, инфляционные ожидания остаются стабильными. Это связано с защитой стабилизирующих факторов в балансе инфляционных рисков в краткосрочном периоде. А в среднесрочном периоде инфляционные риски вызывают необходимость сохранять реальные процентные ставки в позитивной зоне.

Так, низкий уровень фактической инфляции и устойчивость курса маната позволяют стабилизировать инфляционные ожидания. И с учетом последних тенденций Центробанк снизил свой же прогноз по инфляции на конец текущего года. Обновленные прогнозы показывают, что инфляция к концу года будет в диапазоне 2,8-3%. Более того, в случае продолжения существующих макроэкономических тенденций существенных изменений в динамике инфляции не ожидается и в 2020 году. И учетная ставка, скорее всего, будет снижаться и в будущем году. Вот почему Центробанк так упорно бережет стабильность маната.