Почему Центробанк упорно бережет стабильность маната? наша аналитика
Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки на 25 базовых пункта - с 7,75% до 7,5%. Нижний порог процентного коридора снижен с 6% до 5,75%, верхний – с 9,5% до 9,25%. Это восьмое снижение учетной ставки в текущем году. Всего же за десять месяцев Центробанк снизил свою ставку на 2,25% - с 9,75% до 7,5%. Еще четыре раза с 15% до 9,75% учетная ставка снижалась в прошлом году. Таким образом, за неполные два года ставка рефинансирования стала меньше ровно вдвое. С чем это связано?
Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, что накануне глубокого экономичесчкого кризиса, охватившего Азербайджана в 2014-2017 годах, учетная ставка спускалась даже ниже 5%. Но кризис пошатнул устойчивую монетарную политику Центробанка, вынужденного за короткий период поднять ее до 15%. А после 2017 года ситуация стала улучшаться, в том числе и на валютном рынке, ажиотаж на котором грозил уничтожением экономики страны в целом. И с прошлого года главный банк страны стал целенаправленно снижать ее, основываясь на статданных, однозначно указывающих на рост экономики.
Главным фактором, давящим на учетную ставку, является инфляция. Но с последнего заседания правления Центробанка по денежной политике инфляция не выходила за пределы прогнозируемой траектории и оставалась ниже среднего значения целевого диапазона. Профицитный баланс текущих операций, устойчивый курс, адекватные монетарные условия и низкие инфляционные ожидания оказали стабилизирующее влияние на цены. А риски на среднесрочный период связаны в основном с внешними факторами – снижением темпов роста мировой экономики, что влияет на нефтяные цены, и продолжением роста цен на мировом продовольственным рынке.
Есть, конечно, и внутренние факторы риска. И, как ни странно, они связаны с улучшением социального положения населения страны. Рост бюджетных расходов, связанный с повышением зарплаты, пенсий и прочих пособий, привел к увеличению денежной массы. А наличие больших денег у населения, как и расширение потребительских кредитов, вызывают повышенное инфляционное ожидание.
Но Центробанк с этой задачей справляется, и обещает принимать в дальнейшем решения по учетной ставке в соответствии с уровнем реальной и прогнозируемой инфляции, изменения макроэкономической ситуации и вероятности реализации прогнозируемых рисков. То есть в зависимости от степени уклонения фактической инфляции от заявленной цели, изменяющихся макроэкономических условий и вероятности реализации рисков. А факт остается ниже прогнозов, инфляционные ожидания остаются стабильными. Это связано с защитой стабилизирующих факторов в балансе инфляционных рисков в краткосрочном периоде. А в среднесрочном периоде инфляционные риски вызывают необходимость сохранять реальные процентные ставки в позитивной зоне.
Так, низкий уровень фактической инфляции и устойчивость курса маната позволяют стабилизировать инфляционные ожидания. И с учетом последних тенденций Центробанк снизил свой же прогноз по инфляции на конец текущего года. Обновленные прогнозы показывают, что инфляция к концу года будет в диапазоне 2,8-3%. Более того, в случае продолжения существующих макроэкономических тенденций существенных изменений в динамике инфляции не ожидается и в 2020 году. И учетная ставка, скорее всего, будет снижаться и в будущем году. Вот почему Центробанк так упорно бережет стабильность маната.
С другой стороны, смягчение монетарных условий отрицательно влияет на депозиты, но с начала года вклады населения в нацвалюте выросли на 26,9%. Долларизация вкладов физлиц сократилась с 62,5% на начало года до 54,1% - в ноябре. В том числе долларизация по вкладам физлиц-резидентов сократилась с 54,6% до 49,5%. В то же время смягчение монетарных условий положительно повлияло и на кредитную активность. С начала года кредитование по линии банков и НБКО выросло на 16,1%. Правда, портфель потребительских кредитов при этом вырос на 21%, а кредитование юридических лиц – на 11,6%. Но на последнем экономическом совещании президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал банковскую систему выправить положение в этом дисбалансе. И по тому, как банки восприняли этот призыв, можно судить – ждать осталось недолго.
Но если рост кредитования предпринимательства еще впереди, то рост стратегических валютных резервов страны (совместные резервы Центробанка и Нефтяного фонда) уже сильно обнадеживает. Только с начала года они увеличились на 12,7%, и составляют сегодня 50,4 млрд долларов против 44,8 млрд долларов на конец прошлого года. Благоприятная конъюнктура на мировых рынках нефти и рост ненефтяного экспорта позволяют сохранить на высоком уровне объем профицита платежного баланса.
Уместно отметить и такой факт. Средняя цена на нефть на мировых рынках за прошедшие с начала года одиннадцать месяцев составила 64,1 доллара за баррель. В прошлом году этот показатель был значительно выше - 72 доллара за баррель. Да и объем добычи нефти в соответствии с разнорядкой ОПЕК+ значительно сократился. Но это не помешало увеличить общий экспорт страны в текущем году на 2,3%. Причем ненефтяной экспорт при этом возрос на 17,5%. Статистика Центробанка лишь подтверждает, что широкомасштабные реформы в экономике страны уже дают свои плоды.