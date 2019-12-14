Европейский суд признал нарушения в деле лидера Исламской партии Азербайджана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 декабря принял решение по жалобе лидера Исламской партии Азербайджана Мовсума Самедова. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ЕСПЧ.

Отметим, что по сей день находящийся в заключении лидер Исламской партии 7 октября 2012 года был осужден на 12 лет лишения свободы.

ЕСПЧ счел, что арест Мовсума Самедова в 2011 году проходил с нарушениями прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.