Европейский суд признал нарушения в деле лидера Исламской партии Азербайджана
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 декабря принял решение по жалобе лидера Исламской партии Азербайджана Мовсума Самедова. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ЕСПЧ.
Отметим, что по сей день находящийся в заключении лидер Исламской партии 7 октября 2012 года был осужден на 12 лет лишения свободы.
ЕСПЧ счел, что арест Мовсума Самедова в 2011 году проходил с нарушениями прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.
Главной причиной ареста лидера Исламской партии, полагает ЕСПЧ, стало его выступление в январе 2011 года на партийном мероприятии, где он резко критиковал власти за запрет ношения хиджаба в школах и призвал население к протестам. Сначала Самедова арестовали в административном порядке за неподчинение полиции. По завершении срока ареста, ему предъявили обвинения в терроризме, незаконном хранении оружия, попытке насильственной смены конституционного строя.
Страсбургский суд пришел к выводу, что Самедов подвергся досудебному аресту без достаточных доказательств вины. Местные суды, согласно решению ЕСПЧ, нарушили его права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство.
ЕСПЧ суд постановил выплатить Мовсуму Самедову компенсацию на общую сумму четыре тысячи евро.