Глубокое зазеркалье китайской разведки шпионское чтиво
Деятельность китайских спецслужб на минувшей неделе стала главной темой газетных заголовков в Австралии и на Тайване.
Перебежчик из вражеского стана на самом деле далеко не подарок для контрразведки, скорее уж, – серьезная головная боль. Первый и главный вопрос: а не является ли «казачок» засланцем, а его переход – инсценировкой с далеко идущими целями. Попутно замечу, что к окончательному мнению здесь не приходят никогда, и до конца жизни перебежчику приходится жить под подозрением, сколько бы ценной ни была принесенная им «в клюве» информация.
Вот, кстати, и второй важный вопрос, который предстоит решать следователям, взявшимся за многочасовые и вдумчивые допросы перебежчика – что в его информации действительно правда, а что – плод вымысла, придуманного из желания набить себе цену, подчеркнуть свою значимость, а следовательно, – и вознаграждение за предательство выторговать побольше, и условия дальнейшего проживания получить покомфортнее.
Словом, когда гражданин КНР Ван «Уильям» Лицян предстал перед оперативниками Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) и выложил перед ними на стол семнадцать страниц сообщения о том, какие средства массовой информации, коммерческие фирмы и отдельные лица занимаются шпионажем против Тайваня и Австралии, а также осуществляют «подрывные действия против демократии в Гонконге» – особой радости в Сиднее это не вызвало.
Тем более, что переход Ван Лицяня, 27-летнего выпускника, как он утверждает, Шанхайского института искусств, на сторону «сил добра и света», а также изложенная им на первых допросах легенда сопровождается рядом моментов, настороживших австралийские и тайваньские спецслужбы.
В частности, Ван утверждает, что является кадровым сотрудником китайской военной разведки. И в 2019 году окончил Университет национальной обороны в провинции Хунань, где ему и были выданы документы для глубоко внедрения в Австралию. В числе которых – паспорт гражданина Южной Кореи на имя Ван Ган. Мало того, что имя Ван крайне редкое для корейца, так еще и сам Ван Лицянь корейским языком не владеет от слова совсем. Как он собирался натурализоваться с таким документом – совершенно непонятно.
Более того, сам паспорт выглядит, как бы это мягче сказать, не слишком убедительно. Где-то на пограничном пункте между Бельгией и Люксембургом, в аэропортах Бахрейна или Монголией, а также у пограничников Уругвая или Гондураса он бы подозрений не вызвал, и полетел бы Ван Лицян сизым голубем. Но в Австралии и на Тайване такой «картон» является прямой и самой короткой дорогой в полицейский участок для вдумчивого выяснения, со светящей в глаза лампой, вопроса – «и у кого же вы, уважаемый, эту бумажку купили? А сколько заплатили? Жаль, молодой человек, вас обманули, воспользовались вашей наивностью и неискушенностью, она таких денег не стоит. Она вообще ни копейки не стоит».
Не меньше вопросов у австралийской разведки вызывает и заявление Вана о том, что он, оказывается, был внедрен в руководство гонконгских протестантов с целью подтолкнуть их на насильственные и преступные действия. Для компрометации и провоцирования Пекина на ответные репрессии. Чем Ван, по его словам, там активно и занимался – вплоть до того, что лично с бейсбольной битой и коктейлем Молотова в руке по улицам ходил – вандалил и бесчинствовал.
Вот только доказательств этих его слов – никаких. Казалось бы, чего проще – пара фото, тем более, что протестанты в Гонконге обожают вести фотохронику каждого своего шага, рисом не корми – дай заснять любую акцию протеста и всех ее участников. Ван Лицзяна, вопреки его заявлениям, нет ни на одном снимке. Что крайне подозрительно – китайская разведка в подобных случаях совершенно не мелочится, на соображения морали не разменивается, так что могли бы Вану портфолио бунтовщика организовать такое, что просто конфетка, вплоть до «расчлененки» противников «демократии Гонконга», чего ж их, супостатов жалеть.
Ничего этого нет. А семнадцатистраничный «список Вана», как уже успели убедиться сотрудники австралийских спецслужб, представляет собой компиляцию сведений, которые в 2015-2019 годах публиковались в открытых источниках.
И тут подоспело заявление китайской стороны, разъясняющее некоторые мутные моменты в биографии Вана. «Жулик и организатор серии афер в Китае», - заявил Пекин, приведя соответствующие и вполне убедительные доказательства. – «Тюрьма по нему плачет, а управление уголовной полиции в Шанхае так хочет встретиться, что даже кушать не может».
По сообщениям китайской полиции, начинал Ван с мелочей – собирал с родителей деньги для зачисления их детей в элитарные школы без экзаменов. Набрал таким образом 28 тысяч долларов. Затем – запустил схему приобретения зарубежных автомобилей. Прикарманил уже 418 тысяч долларов, а своим жертвам оставил надежду, дескать, будет и у вас «майбах» и «ауди». Потом - переключился на операции с недвижимостью в провинции Аньхой, но здесь ему не повезло – попал под суд.
После чего спешно засобирался в Гонконг, стремясь избавиться от китайского тоталитаризма, который душевные колебания местных Остапов Бендеров понимать отказывается и с легкостью отправляет их в тюрьму на исправительные работы. Видимо, в это же время у него и созрел план того, как подороже себя продать иностранной разведке.
Скептик скажет, что информация из Китая – не более чем попытка скрыть внедрение, а то и дезинформировать австралийские и тайваньские спецслужбы о значимости сведений, которые предоставил им Ван Лицян. Что ж, имеет место быть и такая версия. Но правдоподобнее выглядит другое – после долгого перерыва в разведку кинулась толпа проходимцев, каждый из которых, старший офицер спецслужб и обладатель эксклюзивной информации.
Совсем недавно американцы заплатили кабульскому лавочнику 2 миллиона долларов, поведясь на его разговоры о том, что он – главный представитель талибов. Австралийцам, которые ориентируются не на ЦРУ, а на британскую разведку, очень не хочется повторять подобной ошибки. Поэтому Ван Лицяню они предпочитают не верить. Но вот местным политикам для организации антикитайского шоу – передадут его с удовольствием. В разведке отбросов нет – есть перспективные кадры.