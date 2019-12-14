Шен Сию, автор haqqin.az 13:33

Деятельность китайских спецслужб на минувшей неделе стала главной темой газетных заголовков в Австралии и на Тайване. Перебежчик из вражеского стана на самом деле далеко не подарок для контрразведки, скорее уж, – серьезная головная боль. Первый и главный вопрос: а не является ли «казачок» засланцем, а его переход – инсценировкой с далеко идущими целями. Попутно замечу, что к окончательному мнению здесь не приходят никогда, и до конца жизни перебежчику приходится жить под подозрением, сколько бы ценной ни была принесенная им «в клюве» информация. Вот, кстати, и второй важный вопрос, который предстоит решать следователям, взявшимся за многочасовые и вдумчивые допросы перебежчика – что в его информации действительно правда, а что – плод вымысла, придуманного из желания набить себе цену, подчеркнуть свою значимость, а следовательно, – и вознаграждение за предательство выторговать побольше, и условия дальнейшего проживания получить покомфортнее.

Словом, когда гражданин КНР Ван «Уильям» Лицян предстал перед оперативниками Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) и выложил перед ними на стол семнадцать страниц сообщения о том, какие средства массовой информации, коммерческие фирмы и отдельные лица занимаются шпионажем против Тайваня и Австралии, а также осуществляют «подрывные действия против демократии в Гонконге» – особой радости в Сиднее это не вызвало. Тем более, что переход Ван Лицяня, 27-летнего выпускника, как он утверждает, Шанхайского института искусств, на сторону «сил добра и света», а также изложенная им на первых допросах легенда сопровождается рядом моментов, настороживших австралийские и тайваньские спецслужбы. В частности, Ван утверждает, что является кадровым сотрудником китайской военной разведки. И в 2019 году окончил Университет национальной обороны в провинции Хунань, где ему и были выданы документы для глубоко внедрения в Австралию. В числе которых – паспорт гражданина Южной Кореи на имя Ван Ган. Мало того, что имя Ван крайне редкое для корейца, так еще и сам Ван Лицянь корейским языком не владеет от слова совсем. Как он собирался натурализоваться с таким документом – совершенно непонятно. Более того, сам паспорт выглядит, как бы это мягче сказать, не слишком убедительно. Где-то на пограничном пункте между Бельгией и Люксембургом, в аэропортах Бахрейна или Монголией, а также у пограничников Уругвая или Гондураса он бы подозрений не вызвал, и полетел бы Ван Лицян сизым голубем. Но в Австралии и на Тайване такой «картон» является прямой и самой короткой дорогой в полицейский участок для вдумчивого выяснения, со светящей в глаза лампой, вопроса – «и у кого же вы, уважаемый, эту бумажку купили? А сколько заплатили? Жаль, молодой человек, вас обманули, воспользовались вашей наивностью и неискушенностью, она таких денег не стоит. Она вообще ни копейки не стоит».