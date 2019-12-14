Американка разбогатела из-за ошибки банка

В США продавщица обуви из Далласа обогатилась на $37,2 млн в результате допущенной банком ошибки, сообщает KTVT.

Как-то после смены на работе женщина решила проверить свой банковский счет и обнаружила на нем необычно крупную сумму денег. Она призналась, что думала, что ей кто-то подарил миллионы долларов. Также женщина связала произошедшее с приближающимся католическим Рождеством, когда происходят приятные события.

«Я побывала миллионером и даже сделала скриншот баланса», — поделилась американка.

Однако, узнав подробнее о перечислениях, она поняла, что это была ошибка банка.

Позднее банк исправил ошибку и забрал обратно случайно перечисленные миллионы.