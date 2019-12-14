Сегодня утром на станции метро «Азадлыг» парень 20-25 лет упал на рельсы. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook журналист Самед Сеидзаде.

Он отметил, что незамедлительно на помощь парню бросились двое молодых людей и спасли его от приближающегося поезда.

Трагедию удалось избежать до прибытия поезда со станции «Дарнагюль».

Упавший на рельсы человек был без сознания.

После того, как он пришел в себя, сотрудники полиции отвели его на обследование.