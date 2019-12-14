Отдел информации 14:40

Практически не спадающая напряженность внутриполитической ситуации в Иране вновь актуализировала в этой стране возможность «цветных революций». Беспрецедентные по масштабу экономические санкции США в отношении ИРИ довели ее социальные проблемы до точки кипения и стали поводом для уже третьей волны протестного движения.

Верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи, правда, заявил, что стране удалось справиться с протестным движением, но мир пока наблюдает яростное недовольство народных масс, проявляющееся в череде новых акций. Наряду с экономической подоплекой, играющей, несомненно, основную роль в протестной волне в Иране, не обошлось и без вмешательства извне. И зарубежного вдохновителя протеста особо вычислять не приходится - в Вашингтоне не скрывают, что охотно помогут иранскому народу свергнуть действующий режим. А представители иранской оппозиции на Западе активно проводят консультации в Госдепе, Пентагоне, Конгрессе США... Хотя протестному активу в ИРИ вряд ли стоит делать ставку на своих диссидентов за рубежом. Иранская диаспора далеко не монолитна и не сплочена. Там наблюдается перетягивание одеяла на себя, стремление обеспечить собственные интересы. Многие давно в разладе по идеологическим и личным причинам. К примеру, сын свергнутого шаха наследный принц Реза Пехлеви, уже 40 лет живущий на чужбине, все еще лелеет надежду вернуть себе престол и заручился для этого определенным числом сторонников.

Между тем почти за две недели до начала новой волны протестов Центром стратегических международных исследований (CSIS), который находится под контролем правительства США, был опубликован отчет о компонентах и направлениях протестной волны в Иране. При сопоставлении рассматриваемого в докладе периода протестов с политикой и заявлениями официальных лиц из Вашингтона о необходимости применения тактики экономического удушения, становится ясно, что результаты подобной политики и привели к новым протестным движениям. В отношении Ирана Вашингтон пытался применить и венесуэльскую модель, то есть признание США и Западом в качестве законной власти представителей оппозиции. Но с этим не согласились европейские страны, которые ведут торговлю с нынешними иранскими властями. Тем не менее в самой экспертной среде США существует уверенность, что экономическое давление на Иран однозначно приведет к революции в этой стране. Как утверждает исполнительный директор Института Рона Пола Даниэль Макадамс, модель и схема происходящего в Иране уже неоднократно была апробирована ЦРУ для смещения неугодных американскому истеблишменту правительств – от Гонконга до Украины. Стоит отметить, что в настоящее время ответственным за иранский сегмент является офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, получивший все необходимые полномочия для дестабилизации внутренней обстановки в Иране. Сегодня именно с этой целью ЦРУ проводит специальную работу с местными организациями, которые фактически будут служить задачам, поставленным американцами. Представленная американским экспертом схема действительно нашла свое отражение в недавних иранских событиях.

Комментируя haqqin.az нынешнюю ситуацию в Иране, эксперт Института международных исследований Турции по Ирану Аднан Фунда охарактеризовал ее как действительно оставляющую желать лучшего. «Элита там постарела – аятолле Джаннати, к примеру, 94 года, Хорасани - под 100, Хаменеи - 86. Это люди прошлого века, а мир и технологии развиваются, и иранская молодежь больше не может жить под властью стариков. Иранские аятоллы и сами понимают это, но не могут показать слабость, потому что моментально все рухнет», - отмечает политолог. Американцы, конечно, вынашивают каверзные планы, но это не самое главное, потому что сам режим подвергся эрозии, считает Аднан Фунда. В Иране будут очень серьезные изменения в ближайшие годы, и это понимают сами аятоллы.

Как утверждает турецкий эксперт, никакого восстановления монархии, конечно же, не будет. Скорей всего, аятоллы постараются придумать что-то, чтобы успокоить народ, однако со старой политикой они вряд ли смогут долго удерживать власть. «Со времен исламской революции прошло 40 лет, в Иране выросло новое интернет-поколение. Молодежь видит, как живут ее ровесники за рубежом и больше не хочет такой власти у себя в стране. Если 40 лет назад исламские лозунги были там в тренде, то сейчас людей интересует другое. Они задают вопросы своим властям, почему они должны кормить сирийцев, венесуэльцев, иракцев, йеменцев, когда сами живут плохо. В Иране уже никто не боится высказывать свои мысли, даже казни активистов, закручивание гаек не останавливают людей», - подчеркивает Фунда. Чем дольше население страны будет испытывать трудности из-за растущей бедности, тем более решительными окажутся политические лозунги и требования накануне парламентских выборов 2020 года и президентских 2021-го. «Тем не менее шансы на восстановления монархии в Иране равны нулю. Ситуация в Иране будет накаляться, но иранцы сами найдут своего лидера, который и возглавит протестные движения», - уверен он. Видный адвокат и правозащитник иранского происхождения Лили Мазахери, которая представляла в США многих иранских диссидентов, настроена более пессимистично.