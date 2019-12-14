За что арестовали героя апрельской войны

Жители села Кабирли Бейлаганского района Ифрана Эминова и Ибрагим Алыев обратились в Управление полиции района с заявлением о том, что Гадир Велишов без всяких оснований пришел к ним домой и, угрожая смертью, потребовал покинуть их дом, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

«В результате первичного расследования было установлено, что действительно Гадир Велишов пришел к ним домой и, грубо нарушив общественный порядок, совершил хулиганские действия, выказывающие неуважение к обществу и сопровождавшиеся насилием в отношении людей. Так, он разбил стекла окон дома, сломал бытовые предметы и нанес тяжелые телесные повреждения И.Алыеву и И.Эминовой.

По факту в Управлении полиции Бейлаганского района было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (Хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имуществ) УК Азербайджана», - говорится в сообщении.

Решением Бейлаганского районного суда в отношении Гадира Велишов была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по этому делу.