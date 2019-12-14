Синоптики о погоде на завтра: облачно и сухо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман. Северо-западный ветер вечером будет временами усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм до 770 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако утром в некоторых южных регионах, а вечером в отдельных северных и западных регионах, ожидается дождь.

В отдельных местах будет туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.