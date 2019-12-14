Самая высокая зарплата в Баку в уходящем году – 9 тысяч манатов

На втором месте по вакансиям, предлагаемым этими агентствами, которые работают в основном с квалифицированными работниками, в равной мере инженеры нефтегазовой сферы и финансисты – экономисты, бухгалтеры, аудиторы. Замыкают тройку востребованных профессий – офис- и ресепшен-менеджеры.

Согласно опросу, проведенному haqqin.az в агентствах по рекрутингу - Human Capital Baku, Smart Resourcing Group (SRG), HCRBaku, PSC, Active Personnel, Avangard Recruiting Agency, CRS, Azure и др., в уходящем году в Азербайджане самыми востребованными работниками были менеджеры по продажам.

А вот попытка узнать в агентстве HCRBaku размер самой высокой заработной платы по вакансии в 2019 году осталась, так сказать, без понимания. Выяснить это не удалось. Известно только, что в позапрошлом году через эту компанию была предложена вакансия главы департамента в международной компании с заработной платой в 13 тысяч манатов. Теперь вся информация о заработной плате строго засекречена.

Как сообщила офис-менеджер компании, о заработной плате сообщают только претенденту и только при условии неразглашения. Впечатление такое, будто речь идет о государственной тайне или коммерческих тайнах фирмы, хотя заработная плата, объявляемая рекрутинговой кампанией, вроде бы, должна быть «белой», а потому открытой для общественности.

Засекретили сведения о самой высокой заработной плате и в Jobsearch.az, которая позиционирует себя как ведущий общенациональным интернет-сайт по подбору персонала в Азербайджане. «Мы не можем дать такую информацию», - категорично заявили в Jobsearch.az.

Однако из определенных источников удалось узнать, что, по данным некоторых солидным учреждений по трудоустройству, в 2019 году самая высокая заработная плата составляла 9 тысяч манатов, и предусматривалась она за работу в должности управляющего нескольких местных компаний (топ-менеджер).

В среднем же заработная плата на три наиболее востребованные вакансии варьируется от 5-6 тысяч манатов. Столько могут получить маркетологи и финансисты, а офис- и ресепшн-менеджерам предлагают 700-800 манатов. Чуть меньше размер зарплаты для İT- специалистов, работа которых достаточно востребована в частном секторе.

Между тем на трудовом рынке есть предложения с оплатой 14-15 тысяч манатов, если речь идет об управлении крупными местными и международными компаниями. Однако, как правило, претендентов на такие должности, как зампредседателя банка, вице-президент компании, учредители структур ищут через личные знакомства.

В сфере менее квалифицированного труда больше всего вакансий в минувшем году было в сфере услуг - официанты, водители (интернет-такси) и продавцы. Заработная плата - от 400 до 800 манатов.

Отметим, что средняя номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2019 года составляла 589,3 манатов ($346,6) в месяц.