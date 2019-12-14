Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о желании расширить экономические связи с Россией, Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, призванный противостоять влиянию Москвы в сфере энергетики. Речь идет о законопроекте Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 2019, призванном снизить зависимость союзников и партнеров США от российских энергоресурсов, в особенности - от природного газа. В нем отмечается необходимость усиления энергетической безопасности Европы и говорится о недопустимости использования Россией энергоресурсов в качестве геополитического оружия.

Как и ожидалось, сенаторы бьют по самому больному месту – «Северному потоку 2», для завершения которого «Газпрому» осталось сделать последний шаг. Они решили жестко противостоять проекту, так как последний «окажет пагубное влияние на энергобезопасность ЕС, на экономику Украины и других стран в Центральной Европе, через которые в настоящее время осуществляется транзит газа». Как рассмотрит законопроект Сенат в полном составе, сказать трудно. Но авторы документа уже призывают Трампа ввести пять или больше типов санкций против лиц, делающих существенные инвестиции в строительство российских экспортных газопроводов.

Москве не привыкать к американским санкциям, но эта часть может свести на нет все ее усилия за последние годы и огромные финансовые расходы на ее реализацию. В то же время она вновь пытается свалить все на желание США добиться односторонних преимуществ в газовой сфере в ущерб интересам стран Европы. В частности, МИД РФ считает, что все российские проекты в Европе коммерчески обоснованы и укрепляют энергетическую безопасность ее и диверсифицируют энергетику, «о чем так трогательно заботятся американцы, используя при этом противоречащие международному праву, да и здравому смыслу инструменты». Акцентируя внимание на ущемлении интересов европейских потребителей, она пытается поднять на защиту жизненно важного для нее проекта Европу, а в первую очередь, Германию. И эффект, кажется, уже есть.

Чуть ранее, когда еще Конгресс объявил о подготовке пакета законов, касающихся оборонного бюджета страны, это уже вызвало большой резонанс в политических кругах Германии. Дело в том, что пакет, в числе прочих, содержит также санкции против европейских предприятий, задействованных в строительстве газопровода. Этим США, считают в Москве, расчищает пути для поставок в будущем в ЕС своего сжиженного газа. И ее поддерживают в Берлине. Глава МИД ФРГ Хайко Маас, к примеру, жестко заявил, что европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Он принципиально отвергает вмешательства извне и санкции экстерриториального характера. Куда жестче выступил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Более того, острие его заявления о капитуляции правительства Германии перед США из-за газопровода «Северный поток-2» направлено уже в сторону германских властей, от которых ожидает более решительных шагов.