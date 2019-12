Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о желании расширить экономические связи с Россией, Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, призванный противостоять влиянию Москвы в сфере энергетики. Речь идет о законопроекте Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 2019, призванном снизить зависимость союзников и партнеров США от российских энергоресурсов, в особенности - от природного газа. В нем отмечается необходимость усиления энергетической безопасности Европы и говорится о недопустимости использования Россией энергоресурсов в качестве геополитического оружия.