В Ереване ограбили машину посла Грузии

Неизвестные в Ереване ограбили автомобиль, обслуживающий посла Грузии в Армении, сообщает «Спутник-Армения».

Отмечается, что машина с дипломатическими номерами 14 D 001 AM в ночь с 13 на 14 декабря была припаркована на улице Туманяна в центре армянской столицы.

«Шикарный посольский Mercedes приглянулся ворам, и те решили не упускать момента и нажиться на боковых зеркалах "немца" - довольно ценных на вторичном рынке.

Получить в этой связи комментарий у полиции и посольства Грузии не удалось», - говорится в сообщении.