28 июля этого года в результате рейда, проведенного сотрудниками полиции района, во дворе Фуада Гулиева в селе Еникенд было обнаружено 62 куста конопли общим весом в 6,5 килограмма.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 45-летнего жителя Сиазаньского района Фуада Гулиева, обвиняемого в незаконном выращивании в своем дворе наркосодержащих растений.

В отношении Ф.Гулиева было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье 237.2.3 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере) УК Азербайджана. Решением Сиазаньского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

На суде обвиняемый сообщил, что вообще-то занимается ловлей рыбы, но с 30 лет сидит на наркотиках. В апреле этого года, возвращаясь с моря домой, возле потухшего костра нашел спичечный коробок с семенами конопли. Прихватив этот коробок домой, Фуад Гулиев решил вырастить коноплю на своем подворье.

«Так как я сам курю марихуану, то сразу понял, что находится в коробке. Сезон ловли рыбы подходил к концу, и после завершения всех дел решил вырастить коноплю. Посеял эти семена и стал ухаживать за ними», - признался обвиняемый.

По его словам, он выращивал коноплю только для собственных нужд.

«Я никогда не торговал наркотиками. Просто хотел потихоньку потом использовать эту коноплю. А 28 июля пришли сотрудники полиции, у которых была видеокамера. Мне сказали, что меня подозревают в незаконном разведении наркосодержащих растений и провели осмотр двора моего дома. Все это фиксировали на камеру. Я не возражал – сразу признался в том, что вырастил коноплю, и показал свои грядки полицейским», - сказал обвиняемый.

Приговором суда Фуад Гулиев был осужден на три года лишения свободы.