Эльдар Алиев, отдел экономики 20:26

Несмотря на все строгости мировых Центробанков, цифровые валюты, кажется, все-таки открывают себе дорогу в жизнь. Вернее, продвигает ее как раз Центробанк одной из ведущих держав, что позволяет думать, что внедрение электронной валюты произойдет раньше, чем это могли предположить даже самые оптимистически настроенные эксперты. Тому, что Китай реализует ее на государственном уровне, помешать никто уже не сможет.

Итак, Народный банк Китая готовится протестировать систему электронных платежей в цифровой валюте в городах Шэньчжэнь и Сучжоу. Только в октябре замглавы Государственного управления валютного контроля КНР Лю Лэй заявил, что Пекин стремится применять технологии блокчейн и искусственного интеллекта в трансграничном финансировании и расчетах в рамках широкой стратегии сохранения конкурентоспособности в эпоху цифровых финансов. А сегодня, как сообщает «Вести экономик» со ссылкой на китайское новостное агентство Caijing, китайский Центробанк приступает к электронным платежам в цифровой валюте и дал компаниям практически полную свободу действий, поощряя конкуренцию между ними. Правда, это звучит несколько странно, когда речь идет исключительно о государственных компаниях. В качестве площадки для тестирования криптовалюты выбраны семь госпредприятий: четыре коммерческих банка и три телекоммуникационных гиганта — China Mobile, China Telecom и China Unicom. Но с частниками, видимо, власти страны пока связываться не желают – слишком уж велика ставка. Данная программа затронет такие сферы, как транспорт, образование, торговля и медобслуживание. Некоторые банки уже решили сотрудничать с телекоммуникационными компаниями для разработки SIM-карт со встроенными цифровыми кошельками, а другие создали свои собственные приложения для хранения. Ведь испытания цифровой валюты начнутся уже в конце декабря, а в 2020 году проект будет активно продвигаться. А если в этом заинтересован главный банк страны, то с уверенностью можно ожидать и полномасштабного внедрения криптовалюты.

По новой системе Народный банк Китая будет начислять цифровую валюту коммерческим банкам взамен на резерв в юанях. И граждане, и компании смогут открывать кошельки в этих банках, чтобы получить возможность использовать средство электронного платежа. Здесь тщательно подошли к разработке собственной криптовалюты, что свидетельствует о давней подготовке страны к этому. Пекин защитил свои разработки в области цифровизации и криптографии, получив патенты на все изобретения, которые будут использоваться при обращении цифрового юаня, в том числе на фирменный цифровой кошелек, с помощью которого можно будет получать доступ ко всем госуслугам страны. А в перспективе и принимать участие в народном голосовании. А электронная платежная система станет гибридом нынешней сети электронных платежей НБК, банковской инфраструктуры и других платежных систем. В китайской системе будут использованы преимущества криптографии и технологии блокчейн: в том числе низкие издержки и безопасность. И это только усилит платежную систему КНР - введение цифровой валюты позволит Центробанку усилить контроль за перемещением денег. Собственно говоря, НБК уже активно отслеживает серийные номера банкнот, а блокчейн только расширит его возможности.