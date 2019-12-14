Начинается: мир переходит на электронные деньги наш комментарий
Несмотря на все строгости мировых Центробанков, цифровые валюты, кажется, все-таки открывают себе дорогу в жизнь. Вернее, продвигает ее как раз Центробанк одной из ведущих держав, что позволяет думать, что внедрение электронной валюты произойдет раньше, чем это могли предположить даже самые оптимистически настроенные эксперты. Тому, что Китай реализует ее на государственном уровне, помешать никто уже не сможет.
Итак, Народный банк Китая готовится протестировать систему электронных платежей в цифровой валюте в городах Шэньчжэнь и Сучжоу. Только в октябре замглавы Государственного управления валютного контроля КНР Лю Лэй заявил, что Пекин стремится применять технологии блокчейн и искусственного интеллекта в трансграничном финансировании и расчетах в рамках широкой стратегии сохранения конкурентоспособности в эпоху цифровых финансов. А сегодня, как сообщает «Вести экономик» со ссылкой на китайское новостное агентство Caijing, китайский Центробанк приступает к электронным платежам в цифровой валюте и дал компаниям практически полную свободу действий, поощряя конкуренцию между ними. Правда, это звучит несколько странно, когда речь идет исключительно о государственных компаниях. В качестве площадки для тестирования криптовалюты выбраны семь госпредприятий: четыре коммерческих банка и три телекоммуникационных гиганта — China Mobile, China Telecom и China Unicom. Но с частниками, видимо, власти страны пока связываться не желают – слишком уж велика ставка.
Данная программа затронет такие сферы, как транспорт, образование, торговля и медобслуживание. Некоторые банки уже решили сотрудничать с телекоммуникационными компаниями для разработки SIM-карт со встроенными цифровыми кошельками, а другие создали свои собственные приложения для хранения. Ведь испытания цифровой валюты начнутся уже в конце декабря, а в 2020 году проект будет активно продвигаться. А если в этом заинтересован главный банк страны, то с уверенностью можно ожидать и полномасштабного внедрения криптовалюты.
По новой системе Народный банк Китая будет начислять цифровую валюту коммерческим банкам взамен на резерв в юанях. И граждане, и компании смогут открывать кошельки в этих банках, чтобы получить возможность использовать средство электронного платежа. Здесь тщательно подошли к разработке собственной криптовалюты, что свидетельствует о давней подготовке страны к этому. Пекин защитил свои разработки в области цифровизации и криптографии, получив патенты на все изобретения, которые будут использоваться при обращении цифрового юаня, в том числе на фирменный цифровой кошелек, с помощью которого можно будет получать доступ ко всем госуслугам страны. А в перспективе и принимать участие в народном голосовании. А электронная платежная система станет гибридом нынешней сети электронных платежей НБК, банковской инфраструктуры и других платежных систем. В китайской системе будут использованы преимущества криптографии и технологии блокчейн: в том числе низкие издержки и безопасность. И это только усилит платежную систему КНР - введение цифровой валюты позволит Центробанку усилить контроль за перемещением денег. Собственно говоря, НБК уже активно отслеживает серийные номера банкнот, а блокчейн только расширит его возможности.
Пекин не скрывает, что одна из основных целей внедрения собственной криптовалюты - постепенный уход от расчетов в долларах и продвижение юаня как мировой резервной валюты. Что касается рынка валют, то, по мнению экспертов, внедрение Китаем новой криптовалюты пока никак не скажется на валютах других стран, хотя и вызовет большой интерес со стороны мировых Центробанков. Действительно, многие страны заинтересованы в том, чтобы Китай стал первопроходцем в тестировании данных технологий, прежде чем запускать свои криптовалюты. Это касается и ряда крупных компаний, намерения которых по выпуску собственных криптовалют встречают в штыки Центробанки.
Да, внедрение криптовалюты уже можно считать делом решенным. Haqqin.az ранее уже проанализировал, как торговые войны переросли в войну технологическую, которая, в свою очередь, должна была завершиться войной валютной. Начало именно этого этапа, кажется, мы и наблюдаем сегодня. К нему будет приковано внимание многих наблюдателей из разных стран. Избавиться от доллара желают очень многие. Кроме того, Китай - крупная держава с огромным населением, развитой банковской системой, в том числе и в сфере электронных платежей. Все это позволит наблюдателям определить риски, связанные с выпуском цифровой валюты и внедрением электронных платежных систем в собственных странах. Недалек день, когда и другие страны последуют примеру Пекина.