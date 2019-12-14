В Казахстане хотят переименовать Алматы

Известный казахстанский общественный деятель Олжас Сулейменов обратился к главе государства с предложением вернуть городу Алматы историческое название «Алма-Ата». Об этом он рассказал в интервью «Спутник-Казахстан».

Писатель отметил, что многие жители крупнейшего мегаполиса за то, чтобы вернуть прежнее название города. «Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей. Если смотреть с точки зрения лингвистики, то для тюркских языков корректнее использовать суффикс "лы", а не "ты". Тогда получается Алмалы», – сказал Сулейменов.

Сулейменов отметил, готов быть первым, кто подпишет петицию за переименование города. При этом он подчеркнул, что власти не могут принимать единоличное решение по переименованию мегаполиса, эта инициатива должна исходить от народа и быть поддержана казахстанцами.

«Во время встречи с президентом Токаевым мы обсуждали этот вопрос, и он поддержал эту инициативу. Но он сказал, что народ должен сам решить. Меня поддержал и аким города Бакытжан Сагинтаев», – добавил Сулейменов.

Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столице прежнего названия – Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.

Те, кто против возвращения прежнего имени, считают, что любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.