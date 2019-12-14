Туркменистан решил не амнистировать коррупционеров

Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана подписан президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и в пятницу опубликован в СМИ.

Правительство Туркменистана приняло решение не применять акты помилования и амнистии в отношении осужденных за коррупционные преступления. Об этом 13 декабря сообщила газета «Туркменистан».

Сообщается, что президент подписал закон еще 30 ноября, но он был опубликован в СМИ спустя две недели, 13 декабря.

Решение не применять акты помилования к коррупционерам было опубликовано спустя 10 дней после того, как бывший министр внутренних дел Искандер Муликов был обвинен в коррупции и лишен свободы.

Кроме того, в Уголовном кодексе появилась новая статья «Коррупция». В ней определены преступления, совершенные с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Согласно новой статье, коррупция определена как совершение одним или несколькими должностными лицами, имеющими властные полномочия, умышленных действий, угрожающих общественным и государственным интересам, путем создания устойчивых незаконных отношений с отдельными лицами или группой лиц.