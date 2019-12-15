Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в воскресенье, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала A Haber.

"Решение о закрытии для США базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - подчеркнул турецкий лидер.

На базе Куреджик развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны.