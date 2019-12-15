Глава Ливии на переговорах с Эрдоганом

По ее данным, встреча проходила в рабочем офисе Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме.

Это первая встреча Эрдогана с Сараджем после того, как Турция и ПНС подписали меморандум о разграничении морских зон, который вызвал возмущение со стороны Греции и Египта.

Эрдоган назвал в воскресенье командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара незаконным представителем Ливии. Об этом он заявил в эфире телеканала A Haber. "Глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж - это законный руководитель, а Хафтар - незаконный. Он не признан ни одним международным соглашением", - сказал турецкий лидер.

Он также вновь заявил о готовности Анкары "предоставить всю необходимую поддержку Сараджу". Кроме того, Эрдоган напомнил о готовности направить турецких военных, если "поступит соответствующее приглашение или запрос" со стороны ПНС.