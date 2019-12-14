В Ингушетии неизвестные разрушили древние башни
В Ингушетии неизвестные разрушили ряд уникальных средневековых башен на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, передает Интерфакс со ссылкой на главу Джейрахского района республики Ахмеда Льянова.
По словам Льянова, поиском злоумышленников уже занимается полиция республики. Чиновник также призвал жителей и гостей Джейрахского района помочь в установлении и поиске виновных.
Инцидент произошел близ сельского поселения Бейни. Неизвестные разбили арки древних башенных построек, предположительно с целью вывоза камней.