США о заявлении Турции закрыть американские базы: «Это символ нашего сотрудничества»

Вашингтон считает присутствие своих военных в Турции символом многолетнего сотрудничества и защиты союзника по НАТО, говорится в заявлении Пентагона, сделанном в связи с заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть для США военные базы Инджирлик и Куреджик.

В заявлении также подчеркивается, что военными базами силы США пользуются только с разрешения Анкары, передает ТАСС.

В Пентагоне отметили важность стратегического партнерства Турции и США и вклад турецких военных в миссии НАТО в Афганистане, Косово и Ираке. Американское военное ведомство призвало власти Турции сохранить партнерские отношения и перейти к «более конструктивной политике» в вопросе С-400 и других разногласий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные базы могут быть закрыты для США, если Вашингтон введет санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

На фоне поставок С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35.