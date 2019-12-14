Азербайджан в топ-50 самых влиятельных стран мира

Азербайджан занял 45-е место в топ-50 самых влиятельных стран мира. Об этом говорится в статье U.S.News, подготовленной аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, сообщает Report.

Согласно информации, Азербайджан не изменил своей позиции по сравнению с прошлым годом. При составлении рейтинга учитывался ряд факторов: экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

На первом месте расположились США, на втором - Россия, третье позиция у Китая, за ним следует Германия. Замкнула пятерку могущественных стран мира Великобритания.

Иран - на 13-м месте, Турция - на 16-м. Грузия и Армения в рейтинге не были представлены.