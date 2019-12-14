Эрдоган прилетит в Баку смотреть футбол

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет наблюдать за футбольными матчами в группе А финального этапа ЕВРО-2020, которые пройдут в Баку. Об этом президент Турции сказал в интервью ряду теле- и радиоканалов, будучи гостем передачи Gündem Özel.

Так, отвечая на вопрос о том, будет ли он наблюдать за матчем Италия-Турция, Эрдоган сказал, что поедет в Баку и надеется, что сборная Турции выйдет из группы.

«Мы начинаем игру с Италией. Сборная Италии будет играть у себя дома. Две другие наши игры пройдут в Баку. Я поговорил со своим братом Ильхамом Алиевым. Он ждет меня. Иншаллах я поеду туда», - сказал Эрдоган.

Отметим, что матчи финала ЕВРО-2020 стартуют 12 июня следующего года. Сборная Турции 17 и 21 июня проведет в Баку два матча – со сборными Швейцарии и Уэльса.