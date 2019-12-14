Массовые протесты в Индии: нет интернета, закрыты вузы

Как указывает издание, эпицентром беспорядков в городе стал Университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. Последние три дня здесь проходили мирные демонстрации, которые в итоге переросли в столкновения с полицией.

Около 60 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили травмы во время беспорядков в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает Hindustan Times.

Уточняется, что в ходе столкновений протестующие сожгли четыре автобуса и два полицейских автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов со своей стороны применили дубинки и слезоточивый газ.

Власти ограничили использование интернета в ряде регионов страны на севере и северо-востоке, а также закрыли на три недели университеты, студенты которых после принятия новой версии закона о гражданстве участвовали в массовых беспорядках, передает агентство PTI со ссылкой на полицию.

Как отмечает газета, причиной беспорядков стали принятые ранее поправки в закон, предусматривающие возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманами из соседних стран Южной Азии — Афганистана, Пакистана и Бангладеш, — если те столкнулись с притеснениями на родине. Индийские мусульмане считают, что эти поправки носят дискриминационный характер по религиозному признаку.