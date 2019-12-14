Массовое отравление в Гусаре

Накануне в Гусаре в селе Геледжуг произошло пищевое отравление. Восемь членов одной семьи, включая пятерых детей, были госпитализированы в Гусарскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевое отравление".

По их словам, дома они ели кутабы с зеленью. Пострадавшие: Агаэфенди Агакишиев, 1963 года рождения, Айгюн Агакишиева, 1989 года, Насиба Агакишиева, 9-летняя Лала, 8-летняя Мухаммедали, 7-летняя Мадина, 5-летний Сеидали и годовалая Шафа.

В Министерстве здравоохранения сообщили haqqin.az, что пострадавшим оказана первая помощь, и они уже выписаны домой.