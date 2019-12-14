В Баку совершил самоубийство заведующий отделом Исполнительной власти Наримановского района, сообщает Report со ссылкой на исполнительную власть района.

Согласно информации, глава отдела по работе с территориальными органами управления и местными органамии самоуправления Эльмар Шамиль оглу Ализаде повесился.

В то же время, по информации издания Unikal, чиновник повесился в день своего рождения.

Э.Ализаде был награжден медалью "За отличие на государственной службе" в 2014 году.