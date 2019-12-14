Взрыв в детском творческом центре в Баку

В Локбатане в детском творческом центре, расположенном вблизи здания ИВ района, произошел взрыв.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, информация о взрыве поступила в 10:14, на место происшествия отправлены три бригады скорой помощи.

«Госпитализирована 50-летний педагог. С диагнозом «термический ожог лица и обеих рук» она доставлена в ожоговое отделение больницы №5. Нескольким пережившим шок людям помощь оказана на месте», - сказали в Минздраве.