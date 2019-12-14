Зеленский едет на переговоры с Ильхамом Алиевым
Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан, сообщает «Укринформ».
В рамках визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
"Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах. Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума", - говорится в сообщении.